В Липецке пропал мужчина в белой футболке и черных кроссовках

В Липецке ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут мужчину. 29-летний Озтюрк Дениз пропал в выходные. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", с 3 июля о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Был одет: джинсовая куртка, белая футболка, синие джинсы, черные кроссовки.

Отряду "Лиза Алерт" для поиска мужчины нужна помощь добровольцев.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" или "112" - номер вызова экстренных служб.