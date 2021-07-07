В Ельце «раскачали» мобильный интернет

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Результатом этого стало увеличение скорости мобильного интернета и расширение зоны покрытия в Ельце. Особое внимание специалисты уделили качеству связи на въезде в город с федеральной трассы М4-Дон, на окраинах города и в Елецком районе, где традиционно возрастает активность абонентов в летнее время.

В первом полугодии 2021 года МТС установила в Ельце и Елецком районе дополнительное оборудование, которое позволило повысить надежность сети и качество связи в пригороде, в том числе на территории проведения популярных фестивалей «Русборг» и «Ладейное поле». Проект также затронул СНТ «Дачник», «Горняк», «Эльта», поселки Солидарность, Строитель, Мирный и Красный.

Проведенные работы не только улучшат качество связи для обычных абонентов, но и откроют новые возможности использования цифровых сервисов для елецких предприятий, находящихся в районе железнодорожного вокзала, елецкого отделения ЮВЖД и Ольшанского карьера.

«Ежегодно онлайн-активность жителей Ельца увеличивается в среднем на 15 процентов. В связи с этим мы планомерно «прокачиваем» локации с высокой нагрузкой на сеть, модернизируем и строим новые базовые станции. Так, например, в ближайшее время мы планируем дополнительно улучшить связь в поселке Елецкий. Стабильно высокая скорость мобильного интернета нужна не только жителям, бизнесу, но и гостям города, особенно в год празднования 875-летия Ельца. Быстрый интернет позволит всегда оставаться на связи и делиться своими впечатлениями в сети, загружая фото и видео с различных мероприятий», – пояснил директор МТС в Липецкой области Александр Самуйлов.