Коронавирус в Липецке, новости на 7 июля 2021 года: в автобусах вновь проверяют соблюдение масочного режима

В общественном транспорте Липецка вновь проверяют соблюдение масочного режима. Напомним, об этом заявили накануне на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу.

Ежедневные рейды стартовали в эту среду, 7 июля. Первые проверки прошли на остановках с большой проходимостью - "Баумана", "Центральный рынок", "Площадь Мира", "Железнодорожный вокзал". Проверяющие не только следят за наличием масок. Они обращают внимание на информационные вывески, график дезинфекции салонов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты побывали в 61 автобусе, составили 1 протокол об административном правонарушении на водителя коммерческого маршрута. Проверяющие выдавали маски тем, кто их забыл. Ярый противников масочного режима просили покинуть салон.

Как уточнили в городской администрации, липчанам без масок грозит ответственность по ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Штрафы для граждан - от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для ИП - от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей.