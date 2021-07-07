В четверг из-за работ на электросетях перестанут ездить трамваи

В четверг, 8 июля, в Липецке временно приостановят движение трамваев. Причина тому - ремонтные работы на сетях освещения у дома №77 по улице Московская.

По данным пресс-службы мэрии, с 10.30 до 13.20 приостановят трамваи №1 "Центральный рынок - ДП6", №1К "Центральный рынок - улица Чехова", №2 "Центральный рынок - 21 микрорайон", №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000", №5К " НЛМК - Стан 2000".

В этот период времени электротранспорт будет двигаться от Центрального рынка до Кольца 9 микрорайона, а также от 21 микрорайона до ДП6 - улицы Чехова. Как только работы завершат, трамваи пойдут по привычным маршрутам и согласно расписанию. Более подробную информацию можно получить в единой диспетчерской по телефону 31-00-82.