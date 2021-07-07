Липчане жалуются спасателям на ядовитых пауков и змей

Гадюк замечают в жилых районах Липецка Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Липецке участились сообщения о ядовитых насекомых и рептилиях, которых люди замечают на дачных участках и даже в спальных микрорайонах. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, с начала июля уже приняли несколько таких звонков.

Например 5 июля перепуганные дачники сообщили на телефон «112», что на их участке в СТ «Сокол-3» завелась агрессивная ядовитая змея. На место направили специалистов управления охраны объектов животного мира. Они изловили гадюку, отвезли за пределы города и выпустили в естественную среду обитания.

Во вторник, 6 июля, змею заметили в палисаднике у многоквартирного дома на улице Петра Смородина. Туда тоже отправили сотрудников профильного ведомства. Спасатели напомнили, что жители той же улицы уже сообщали о змеях в мае этого.

А в садовом товариществе «Аэропорт – 2» огородники находят гнезда похожих на тарантулов пауков.