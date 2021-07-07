В четверг 26 улиц Липецка останутся без воды

В четверг, 8 июля, в Липецке планируют отключить свет и воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останется частный сектор садоводческого товарищества "Дачный-5". С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет у домах №7 и №9 по улице Толстого.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Волгоградская, 1-5, 7, 16, 18, 20, 22; Коммунистическая, 21; Ильича, 4; Школьная, 24; Котовского, 14, 19, 23, 37; Кочубея, 1; Комсомольская, 22.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Кооперативная, Комсомольская, Школьная, Шмидта, Кочубея, Котовского, Верхняя, Крымская, 2-ая Крымская, Кирова, Полетаева, Тюленина, Шевцовой, переулок Витебский, Львовский, Боринский, Черниговский, Хвойный, Данковский.

Воду подвезут к дому №4 по улице Волгоградская, а также по заявкам жителей. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.