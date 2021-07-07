В парках Липецка из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

В Липецких парках отменили массовые мероприятия Фото: Юлия КЛЮЕВА

В парках Липецка отменили массовые мероприятия. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации по COVID-19. Так, согласно коронавирусному постановлению №159 в Липецкой области ограничили проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до 31 июля включительно.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, на этот период в парках не будут проводиться культурно-досуговые мероприятия. В силе остаются лишь спортивные занятия согласно расписанию. Липчан просят с пониманием отнестись к необходимым мерам.

Напомним, что за минувшие сутки, согласно данным регионального оперштаба, коронавирус подтвердился у 146 жителей Липецкой области. С начала пандемии в регионе выявили 34 337 случаев новой инфекции. Выздоровели 30 632 человека.