Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 7 июля 2021 года перевалило за 30000 человек

Еще 88 липчан победили коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 7 июля 2021 года -медики выписали еще 88 пациентов. Всего COVID-19 побороли 30 632 жителей региона.

За сутки новую инфекцию выявили у 146 человек. Половина зараженных из Липецка - 74. В Ельце зарегистрировали 16 случаев. В Грязинском районе 14. В Измалковском - 10. В Долгоруковском районе диагноз подтвердился у 7 местных жителей. В Липецком - у 6. В Лебедянском и Усманском заболели 4 человека. В Воловском - 3. В Добровском, Елецком и Задонском районах - по 2. В Данковском и Добринском районах по 1 новому случаю.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии заболели 34 337 липчан. На больничном в данный момент находятся 2 763 пациента. У большинства коронавирус протекает в легкой форме - таких 2 247 человек. Оставшихся 516 пришлось госпитализировать. Умерли 942 жителя области, в том числе за минувшие сутки - 5.