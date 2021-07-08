Из-за ремонта теплотрассы на перекрестке улиц Советская и Пушкина изменится схема движения

В районе перекрестка улиц Советская и Пушкина стартует ремонт теплотрассы Фото: Юлия КЛЮЕВА

С пятницы, 9 июля, в Липецке изменится схема движения транспорта на перекрестке улиц Советская-Пушкина и прилегающих участках. Причина тому - капремонт теплотрассы.

По данным пресс-службы мэрии, в районе перекрестка для движения по улице Советская оставят одну полосу. Проезд по улице Пушкина от дома №15 закроют. На работу автобусов изменения на проезжей части не повлияют. Кстати, специалисты перекроют движение после 20.00, как только закончится час пик.

Сетевики планируют выполнить свою задачу к 22 июля. С 16 июля обещают открыть движение в сторону Центрального рынка по двум полосам. Липчанам приносят извинения за неудобства. Водителей просят заранее продумывать пути объезда.