Под Липецком пенсионер пытался убить пожилую жену бюстгальтером

В подробностях странной криминальной истории в Липецкой области разбирается полиция Ельца, куда обратилась с заявлением 80-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, ее пытался убить 72-летний муж.

Что не поделили супруги, пока не ясно. Известно только, что во время словесной перепалки муж схватил бюстгальтер, накинул на шею благоверной и начал душить. При этом грозился убить жену.

Женщина смогла вырваться и заявить в полицию. Как сообщает штаб ОМВД России по городу Ельцу, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК – угроза убийством. Пенсионера доставили в городской отдел полиции, где он дает показания. Мужчине грозит максимум до двух лет колонии.