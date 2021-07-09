Под Липецком в перевернувшейся иномарке пострадали женщина и ребенок

В "Шевроле" пострадали женщина и ребенок Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали 6 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 8 человек.

В Лебедяни на пересечении улиц Советской и Победы столкнулись «Мерседес» с 42-летней женщиной за рулем и «Ауди» с 23-летним водителем. В аварии пострадали водитель и 81-летняя пассажирка «Мерседеса». Предварительная причина – нарушение очередности проезда.

Серьезное ДТП случилось в Грязинском районе на трассе Липецк – Усмань. Там столкнулись «Ситроен» с 46-летней женщиной за рулем и «Шевроле» с 42-летним мужчиной. От удара «Шевроле» вылетела с дороги и рухнула на крышу. В аварии пострадали две пассажирки второй иномарки – 60-летняя женщина и 8-летняя девочка. Как сообщает ГИБДД региона, женщину увезли в больницу, ребенку оказали помощь и отправили домой. Благо девочка была пристегнута ремнем, что позволило избежать более тяжких последствий. Предварительная причина аварии – нарушение очередности проезда.

В Липецке на площади Победы 43-летний водитель КамАЗа наехал на стоящий «Хендай» с 67-летним водителем. Пострадала 55-летняя пассажирка легковушки – ей оказали помощь и отправили домой. Причина – нарушение дистанции.