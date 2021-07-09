В субботу в Липецке и области до +34 градусов

В выходные в Липецке и области жара Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан ждут жаркие выходные. В субботу, 10 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. В темное время суток от 14 до 19 градусов тепла. Ветер северный 4-9 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +34 градусов. Ветер усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 750 мм рт.ст.

В воскресенье, 11 июля, в Липецке переменная облачность. Ночью до 22 градусов выше ноля. Днем прогреется до +31 градуса. Местами возможен кратковременный дождь, гроза. Северный ветер сменится северо-восточным 7-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня без изменений - 749 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 16 часов 30 минут.