Воронежец несколько раз приезжал в Липецк, чтобы украсть кроссовки

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

18 мая к липецким полицейским обратился сотрудник спортивного гипермаркета, расположенного в Октябрьском районе. Он рассказал, что какой-то мужчина украл из торгового зала две пары мужских кроссовок. Их стоимость составила свыше 8000 рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый 32-летний житель Воронежа. Правоохранители выяснили, что задержанный специально приезжал в Липецк для краж. Заходил в магазин, долго рассматривал товар, а затем, улучив момент, когда за ним никто не наблюдал, воровал кроссовки. Похищенное прятал в заранее подготовленный пакет и свободно выходил из зала.

В региональном УМВД отметили, что оперативники установили причастность воронежца к еще двум аналогичным кражам - кроссовки из спортмагазина. Силовики возбудили уголовные дела по статье кража (ч.1 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.