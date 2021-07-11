Кто из липчан останется без воды 12 июля

Фото: Гребенкина Анна.

12 июля из-за работ на Волгоградской, 4 некоторые потребители останутся без холодной воды. Отключения продлятся с 10:00 до 20:00. Они коснутся следующих адресов: ул. Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 18, 20, 21; ул. Коммунистическая, 20, 20а, 21, 18а; ул. Ильича, 4. Возможно повышение мутности воды после окончания работ.

Кроме того, в понедельник рабочие будут устранять утечку на водоводе у дома №28 по улице Вермишева. С 10 утра и до восьми часов вечера под ограничения попадут: ул. Вермишева, 26, 27, 28, 29.

Такие же работы пройдут в СНТ «Металлург-2». В тот же временной промежуток без холодной воды остнутся жители частного сектора: ул. Шахтерская, ул. Задорожная, ул. Одоевского, ул. Рыбалко, ул. Харьковская, ул. Винницкая, ул. Садовая, ул. Муравьева, ул. Подсобное Хозяйство.

Подвоз воды во всех случаях будет организован по заявкам потребителей.

Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.