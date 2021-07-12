В Липецке отключились восемь светофоров – водителей и пешеходов просят быть осторожней

Светофоры должны починить до вечера Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке отключились светофоры. Перебои возникли в понедельник, 12 июля, в районе остановки «Торговая площадь» в районе улицы Неделина. Как сообщает пресс-служба администрации города, всего отключились четыре пешеходных светофора и четыре транспортных.

На место уже выехали сотрудники «Липецкгорсвет», которые выясняют причины и устраняют неполадки. Разобраться должны к 15.00. Если поломка несерьезная, светофоры починят к вечеру этого дня.

А пока водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными на том участке дороги. Водителям напоминают, что на «зебре» даже при отключенном светофоре дорогу пешеходам нужно уступать.