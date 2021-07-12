В Липецке запустили цифровой аудиогид по маршруту «Городские легенды»

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МТС совместно с липчанами подготовила бесплатную цифровую аудиоэкскурсию «Городские легенды Липецка».

Участие в разработке маршрута приняли липецкие сообщества: «Библиотека», «Истории уездного Липецка», «Культ.город», «Открыватели», а также сами жители. Контент для гида разработан блогером Олегом Родивиловым и озвучен радиоведущей Александрой Долгановой.

Теперь все, кто предпочитает гулять по городу самостоятельно, могут воспользоваться индивидуальным путеводителем: достаточно установить приложение izi.travel или WeGoTrip, и найти в нем город Липецк. Либо отсканировать QR-код, указанный на информационной табличке на салоне МТС по адресу: Зегеля, 2.

«Рассказ о городе благодаря народным историям, манере изложения и прекрасному голосу диктора Александры Долгановой получился очень живым и теплым, а местами даже ироничным. Надеемся, что «Городские легенды Липецка» помогут развитию внутреннего туризма в регионе, а цифровые технологии сделают комфортным и безопасным прогулки по историческому центру», – поясняет директор МТС в Липецке Александр Самуйлов.

Электронный путеводитель был создан в рамках социального проекта МТС «Городские легенды», который призван проложить оригинальные туристические маршруты по городам России. Главная особенность заключается в том, что маршрут основан не на общеизвестных туристических достопримечательностях – а на местах и событиях, которые любят местные жители. Они лучше всего раскрывают колорит и особенности города.

Протяженность прогулки по Липецку – 4,5 км. Неспешным шагом, используя заранее скачанную в телефон экскурсию и наушники, маршрут можно пройти за два часа.