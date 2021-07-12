За три дня в Липецке украли семь велосипедов

С наступлением сезона в Липецке продолжают воровать велосипеды, причем воры стали активней в середине лета. По данным полиции, только за минувшие три дня, с 9 по 11 июля, в Липецке украли семь велосипедов. В четырех случаях злодеи перерезали противоугонные тросы, в четырех – просто увезли. А в Лебедяни с берега реки у беспечных отдыхающих угнали мопед.

Смотреть видеосюжет В Липецке все чаще воруют велосипеды

В пресс-службе УМВД по Липецкой области напоминают о правилах безопасности для сохранности имущества. Главное из них – не оставлять велосипед без присмотра. Замки и даже сигнализация остановят не каждого вора. Если потребовалось куда-то отойти, велосипед лучше оставлять в зоне действия камер наблюдения и обязательно пристегнуть. Быстросъемные части, такие как велокомпьютер, насос, фонарики и прочее лучше уносить с собой. Если велосипед пристегнут к перилам – стоит убедиться в их надежности.