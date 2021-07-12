За выходные в Липецке утонули два человека

На официальных пляжах спасли 20 человек Фото: Лия МУРАДЬЯН

По данным городского управления ГО и ЧС, с начала лета в Липецке утонули 9 человек. Тела двоих погибших мужчин водолазы подняли из реки Воронеж в минувшие выходные, 10 и 11 июля.

Как отметили в пресс-службе ведомства, все трагедии произошли в необорудованных для купания местах, за пределами границ официальных пляжей. Люди гибли на реке Воронеж, а также на прудах в частном секторе и в садоводческих товариществах. При этом на официальных пляжах за тот же период спасли 20 утопающих.

Жара продлится до конца июля, а значит отдыхающих у воды будет немало. Поэтому спасатели снова просят не купаться на диких пляжах, а также не игнорировать стоящие у воды таблички «Купание запрещено».

Медики и спасатели дежурят только на оборудованных пляжах, таких в Липецке сейчас три – Сокольский, Новолипецкий и ЛТЗ. Центральный еще не открылся, но спасатели там тоже дежурят из-за большого наплыва отдыхающих. Также за людьми следят на Силикатных озерах.