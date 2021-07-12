Житель Кабардино-Балкарии прятался полгода после смертельной драки в Липецке

Следователи поймали участника жестокого избиения в Липецке, который скрывался более полугода в другом регионе. Инцидент произошел еще в прошлом году, вечером 13 декабря в одном из заведений Липецка. Пьяный 25-летний житель Кабардино-Балкарской Республики затеял ссору с 30-летним посетителем кафе.

В ходе конфликта гость из другого региона ударил липчанина по голове. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы в больнице. После случившегося, нападавший сразу сбежал и успел покинуть Липецкую область.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, оперативники задержали обвиняемого на территории Кабардино-Балкарии и доставили в Липецк. Теперь он будет дожидаться окончания следствия под стражей. За смертельную драку, по части 4 статьи 111, кабардинцу грозит до 15 лет.