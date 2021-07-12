Во вторник в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 13 июля, в некоторых районах Липецка не будет света и воды. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора Сырского Рудника по улицам Смирнова, Рябиновая, Городовикова, Солнечная.

С 9 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат по улицам Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 21, 25, 27, 29, 31; ул. Геологическая, 2, 2а, 4, 7; ул. Детская, 1а, 2, 2а-в, 4, 4а, 4б, 6-12, 6, 6а, 14-17; Металлистов, 4, 4а, 4в, 4г; Монтажников, 3а, 5, 6/1; Ударников, 5, 8-11, 10а, 12а, 7а, 8/1, 8/2, 8/3; Юношеская, 10, 11, 12в, 14, 16, 18, 19, 21, 23а, 21а; переулок Рудный, 1-7, 9, 11, 13, 15, 17, 9а.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Бестужева, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Папина, 6. Также краны пересохнут в частном секторе по улицам Богдана Хмельницкого, Достоевского, Крылова.

Как пояснили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.