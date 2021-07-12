Липчанина, зарезавшего отчима, приговорили к 8 годам колонии строгого режима

В Липецкой области вынесли приговор 35-летнему местному жителю. Его обвиняют в ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года мужчина распивал алкоголь со своим отчимом. Будучи под градусом, родственники начали выяснять отношения. В какой-то момент пасынок схватил нож и дважды ударил хозяина дома в шею.

Потерпевшего госпитализировали. Однако, спасти его не удалось. Несчастный скончался в тот же день от острой кровопотери. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину частично. Он уверял, что все это произошло случайно. Но собранные в ходе следствия доказательства говорили об обратном.

Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.