За неделю в Липецке убрали 140 тонн мусора

В Липецке продолжают наводить порядок. За прошлую неделю специалисты вывезли 140 тонн мусора с улиц 15 микрорайон, Цветочная, Ковалёва, Баумана, Ферросплавная, Пожарского, Сенная и других. С начала лета вывезли порядка 750 тонн мелкого мусора и крупногабаритных отходов. В ближайшее время работники зайдут на ЛТЗ, Сокол и Опытную.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с прибордюрных частей дорог за неделю убрали 343 тонны песка и грунта. Ежедневно на улицах города трудятся 150 человек и 70 машин спецтехники, в том числе комплексы "Бродвей" и поливомоечные машины. Грунт собирают с помощью малогабаритной техники и тракторов со щетками, а также вручную.

Напомним, свои замечания по работе управления благоустройства липчане могут оставлять в аккаунте Инстаграм @mbuupravlenie.