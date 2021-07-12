В Липецке вновь загорелась звезда монумента на площади Танкистов

В Липецке заменили выгоревшую световую ленту звезды "Памятника танкистам" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке восстановили подсветку звезды монумента на площади Танкистов. На прошлой неделе она частично потухла. Специалисты "Липецкгорсвета" выехали на место и установили, что всему виной перегоревшие лампочки.

По данным пресс-службы мэрии, выгорело 5 метров световой ленты, которая обрамляет конструкцию. Срок эксплуатации диодов подошел к концу. Как правило, они начинают гаснут после года использования.

В итоге поврежденный участок заменили. Кстати, светодиодная лента холодного белого оттенка есть на предприятии горсвета, поэтому при аналогичных поломках заменить выгоревшие участки смогут в кратчайшие сроки.

Напомним, подсветка звезды монумента появилась в 2020 году. Работы выполнили за счет внебюджетных средств.