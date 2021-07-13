В пруду Липецка утонул 6-летний мальчик

В минувший понедельник, 12 июля, в Липецке произошла трагедия. Спасателям сообщили, что в районе пруда по улице Известковой пропал 6-летний мальчик. На место выехали специалисты. Они подняли тело ребенка со дна пруда. Известно, что к водоему несколько детей ушли сами, без взрослых. По одной из версий, утонувший мальчик запутался в водорослях. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники органов.

В пресс-службе городского управления ГО и ЧС напомнили, что похожий случай произошел на пруду по улице Салтыкова-Щедрина в июне с 11-летней девочкой. Всего с начала купального сезона в областном центре утонуло трое несовершеннолетних. Все трагедии случились в местах, не оборудованных для купания.

Спасатели призывают родителей не отпускать детей одних к водоемам, объяснить им правила поведения на воде, а также контролировать их во время купания.