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Общество13 июля 2021 16:54

В среду 8 улиц Липецка останутся без света, 22 - без холодной воды

В районе Сырского Рудника отключат горячую воду
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В среду, 14 июля, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера электроэнергией перестанут снабжать частный сектор: улицы Городовикова, Медицинская, Минская, Смирнова, Солнечная, Новокарьерная, Кротевича, Урицкого.

С 9 утра до 5 часов вечера горячей воды не будет в районе Сырского Рудника по улицам Ударников, 13, 13а, 21, 22; Исполкомовская, 5, 8; Ново-Весовая, 18-22.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Депутатская, 52; Вермишева, 26-29; Меркулова, 32; переулок Учебный, 4. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Производственная, Демократическая, Добролюбова, Пархоменко, П. Лумумбы, Сафонова, Вильямса, Ковалева, Репина, Дружбы, Свободный Сокол, Гражданская, Восточная.

Воду подвезут по заявкам жителей. Подробная информация об отключениях по телефонам 175 и 236-175.