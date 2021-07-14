ВАЗ превратился в груду металла после ДТП с внедорожником в Липецке

ДТП с ВАЗом и внедорожником в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Серьезная авария произошла в эту среду, 14 июля, в Липецке на пересечении проспекта Победы и 60 лет СССР. Там у светофора столкнулись внедорожник «Митсубиси» и ВАЗ-2114. Боковой удар пришелся на водительскую сторону отечественной легковушки. От сильного удара «четырнадцатую» искорежило почти до состояния груды металла.

ДТП с ВАЗом и внедорожником в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Также серьезные повреждения получил внедорожник, на котором разбило переднюю часть кузова. Водитель ВАЗа оказался зажат внутри и не мог выбраться. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и скорую помощь. По данным главного управления МЧС, водителя деблокировали с помощью специальных инструментов.

ДТП с ВАЗом и внедорожником в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как именно произошла авария и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД.