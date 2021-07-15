В ДТП с КамАЗом под Липецком пострадала 15-летняя девочка

ДТП на проспекте Победы Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с грузовиком произошла в минувшую среду, 14 июля, в Грязинском районе Липецкой области. На трассе Грязи – Добринка 61-летний водитель «Гранты» влетел под «КамАЗ», за рулем которого был 60-летний мужчина. В ДТП пострадали две пассажирки «Лады», включая 15-летнюю девочку. Обе в больнице. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предварительная причина аварии – нарушение правил расположения на проезжей части.

Также стали известны подробности ДТП с «четырнадцатой» и внедорожником «Мицубиси» на проспекте Победы. По данным автоинспекторов, за рулем ВАЗа был неопытный водитель, 18-летний парень и его 22-летний пассажир попали в больницу. Причина аварии – нарушение очередности проезда.

Еще один неопытный водитель, 19-летний парень за рулем ВАЗ-2114 въехал в «Форд» в Ельце на улице Транспортной. В ДТП пострадали три человека: сам парень, а также 31-летний водитель и 60-летний пассажир иномарки. Все в больнице. Причина та же – нарушение очередности проезда.

Всего за сутки на дорогах региона в пяти авариях травмы получили девять человек.