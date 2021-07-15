Морковь в Липецке продолжает дорожать

Цены на морковку в Липецке продолжают расти Фото: Лия МУРАДЬЯН

Очередной скачок цен на овощи и ряд других продуктов отмечается в Липецкой области, судя по отчету Липецкстата. Данные по уровню цен за 12 июля опубликованы в этот четверг, 15 июля.

Среди наиболее заметно подорожавших опять же морковь, на которую липчане жаловались на Прямой линии с Путиным-2021. Снижение цен обещали после нового урожая. По данным статистов, в среднем она стоит 81.36 рубль за килограмм – это на 7.4% выше, чем на предыдущей неделе. На 2.8% поднялась в цене белокочанная капуста, на 1.1% – куриные яйца. При этом на 3.5% подешевел репчатый лук, на 6.1% – картофель, на 6.4% – помидоры и на 8.3% – огурцы.

Цены на водку, колбасные изделия, сыры, сухие молочные смеси для детского питания, а также хлеб и булочные изделия, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за неделю в Липецкой области не изменились.