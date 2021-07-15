На Липецк надвигаются грозы и дожди

На Липецк надвигается непогода. По данным синоптиков, в этот четверг, 15 июля, под влиянием атмосферного фронта в областном центре пройдут дожди с грозами. Ночью местами ливни. Также возможен град.

Напомним, что во время грозы лучше отключить дома все электроприборы. Не стоит пользоваться обычным телефоном, стоять у дверей и окон, касаться водопроводных кранов. Нужно закрыть окна, чтобы не было сквозняка - он может привлечь шаровую молнию. Оказавшись на улице, старайтесь как можно быстрее укрыться в магазине или доме. Сотовый телефон следует отключить.

В автомобиле находиться безопасно. Велосипед или мотоцикл, наоборот, лучше оставить подальше от себя. Отойти от них на расстояние не меньше 30 метров. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".