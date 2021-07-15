Рейды в автобусах Липецка: маски у пассажиров есть, но они их не носят

В Липецке продолжаются масочные рейды в автобусах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продолжаются масочные рейды в общественном транспорте. Напомним, их возобновили из-за осложнения эпидситуации по коронавирусу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за неделю проверили 878 автобусов, как муниципальных, так и коммерческих маршрутов. По словам специалистов, у большинства пассажиров есть маски, но они их не носят. У одних средства индивидуальной защиты в карманах, у других в руках, третьи сдвигают на подбородок. У кого нет маски, тому ее выдают бесплатно. Кого не устраивают правила, тех просят покинуть салон.

Проверки проводят ежедневно. Дважды в день на линию выходят 4 бригады контролеров. Напомним, что в Липецкой области зарегистрировали 35 860 случаев коронавируса. За сутки заболели 217 человек. Медики выписали 180 пациентов.