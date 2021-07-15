Браконьера, который сетями выловил 197 рыб под Липецком, наказали исправительными работами

Под Липецком судили браконьера Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области наказали браконьера. Прокуратура Краснинского района наткнулась на одно любопытное уголовное дело. Оказалось, что виновный не возместил государству материальный ущерб.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, браконьер промышлял на Дону. Он сетями выловил 197 рыб различных пород. Такой улов причинил Липецкому отделу госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского управления Росрыболовства материальный ущерб в 121 950 рублей.

Состоялся суд. В итоге мужчину привлекли к уголовной ответственности по п."а", ч.1 ст.256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба". Ему назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.