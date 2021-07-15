Новые ограничения из-за коронавируса в Липецкой области 2021: изменения внесли в работу кафе и фуд-кортов

В Липецкой области в коронавирусное постановление внесли изменения. Так, власти расширили ограничения из-за COVID-19. Документ подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Так, с 15 июля с 00.00 до 6.00 утра заведению общепита запретили принимать гостей. Кафе и рестораны могут работать только на вынос, при этом посетители не должны заходить в помещение. Либо делать доставку.

Запретили работу фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах. Исключения - доставка и самовывоз.

Напомним, что за прошедшие сутки в Липецкой области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 217 человек. За тот же период выздоровели 180 липчан. Всего в регионе выявили 35 860 заболевания. Подробности здесь.