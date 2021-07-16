В Липецке водитель сбил школьника на электросамокате и сбежал

ДТП с пешеходом на трассе Орел-Тамбов Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с участием ребенка произошло в минувший четверг, 15 июля, на проспекте 60 лет СССР в Липецке. Там не пешеходном переходе без светофора кто-то сбил 10-летнего мальчика на электросамокате. Взрослый водитель сбежал с места аварии, бросив ребенка на дороге. Автомобиль и того, кто был за рулем сейчас ищут автоинспекторы. Как сообщает ГИБДД региона, ребенок получил травмы, но госпитализация не потребовалась.

Еще одна авария с пешеходом произошла ночью, около двух часов, на трассе Орел – Тамбов. 22-летний парень за рулем «Богдан-2110» вне пешеходного перехода сбил 40-летнего мужчину. Пешеход в больнице.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали две аварии с пострадавшими. ДТП без травмированных и погибших было 20.