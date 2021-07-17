Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 17 июля 2021 года: 228 новых случаев

В Липецкой области за сутки коронавирус подтвердился у 228 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за сутки увеличилось на 228. В Липецке выявили 87 новых случаев, в Ельце - 39, в Липецком районе - 25. В Грязинском районе заболели 22 местных жителя. В Лебедянском - 15. В Данковском - 9. В Краснинском районе диагноз подтвердился у 8 человек. В Чаплыгинском - у 7. В Елецком - у 6. В Добровском районе заразились пятеро. В Долгоруковском и Измалковском районах - двое. В Тербунском районе - 1.

По данным регионального оперативного штаба, всего в Липецкой области заболели 36 310 жителей. За все время умерли 1 018 человек, в том числе 8 за минувшие сутки. Выздоровели 31 986 пациентов. Причем 166 из них медики выписали за сутки. Лечиться продолжают 3 306 липчан. Из них 770 госпитализировали. У оставшихся 2 536 человек COVID-19 проходит в легкой форме.