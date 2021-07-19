Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 19 июля 2021 года: заболели 252 человека

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на этот понедельник, 19 июля, увеличилось. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 252 человек. В Липецке - у 114. В Грязинском районе - у 49. В Добринском - у 23. В Липецком районе заболели 22 местных жителя. В Ельце - 16. В Добровском районе - 8. В Данковском, Лебедянском и Лев-Толстовском районах заболели четверо. В Тербунском и Чаплыгинском районах - трое. В Усманском районе 1 новый случай.

Всего коронавирус выявили у 36 795 жителей региона. Справились с инфекцией 32 114 пациентов. Причем 64 из них медики выписали за последние сутки. Умрели 1 036 липчан. На больничном находятся 3 645 человек. Из них 898 госпитализировали. Дома остаются 2 747 пациентов. У них COVID-19 протекает в легкой форме.