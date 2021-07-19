Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2021 15:38

За выходные на диких пляжах Липецка утонули два человека

На оборудованных для купания местах спасли троих
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двое мужчин утонули на Силикатных озерах

Двое мужчин утонули на Силикатных озерах

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Минувшие жаркие выходные в Липецке к сожалению не обошлись без трагических происшествий на воде. Двое мужчин 33 и 45 лет утонули в воскресенье, 18 июля, на Силикатных озерах.

Как уточнили в городском управлении по делам ГО и ЧС, тело одного из погибших подняли водолазы с глубины 12 метро в районе карьера. Второго погибшего нашли в районе первого озера. Обе трагедии произошли в нескольких километрах от нового спасательного поста, который появился на Силикатных только в этом году. Но местность для купания все также е оборудована.

При этом вблизи постов спасатели не дали погибнуть троим отдыхающим. Так в субботу днем на тех же Силикатных сняли с острова двоих мужчин 26 и 56 лет. Оба, приняв алкоголь, переоценили свои возможности. А в воскресенье вечером на Центральном пляже унесло далеко от берега 42-летнего мужчина на надувном круге. Спасатели нагнали его на реке Воронеж за Зеленым островом и вернули на берег. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась.

Всего с начала сезона 2021 года в Липецке на диких пляжах погибли 13 человек, включая троих детей и подростков. Самый младший – 6-летний мальчик.