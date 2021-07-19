За выходные на диких пляжах Липецка утонули два человека

Двое мужчин утонули на Силикатных озерах Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Минувшие жаркие выходные в Липецке к сожалению не обошлись без трагических происшествий на воде. Двое мужчин 33 и 45 лет утонули в воскресенье, 18 июля, на Силикатных озерах.

Как уточнили в городском управлении по делам ГО и ЧС, тело одного из погибших подняли водолазы с глубины 12 метро в районе карьера. Второго погибшего нашли в районе первого озера. Обе трагедии произошли в нескольких километрах от нового спасательного поста, который появился на Силикатных только в этом году. Но местность для купания все также е оборудована.

При этом вблизи постов спасатели не дали погибнуть троим отдыхающим. Так в субботу днем на тех же Силикатных сняли с острова двоих мужчин 26 и 56 лет. Оба, приняв алкоголь, переоценили свои возможности. А в воскресенье вечером на Центральном пляже унесло далеко от берега 42-летнего мужчина на надувном круге. Спасатели нагнали его на реке Воронеж за Зеленым островом и вернули на берег. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась.

Всего с начала сезона 2021 года в Липецке на диких пляжах погибли 13 человек, включая троих детей и подростков. Самый младший – 6-летний мальчик.