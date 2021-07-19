Московская фирма будет кормить учеников 5 школ Липецка

Стало известно, какая организация будет кормить 5 школ Липецка. По данным пресс-службы мэрии, торги выиграла московская фирма. Изначально за контракт в 26 млн рублей боролись 4 компании. Серьезных падений стоимости цены не зафиксировали. Организация победила, упав в цене на 5%. Для городского департамента образования это будет первый опыт работы со столичной компанией. Качество блюд будут строго контролировать, в том числе, проверяющие из родительского сообщества. Вступить в их ряды приглашают всех желающих, чьи дети учатся в городских школах.

Фирма будет работать со школами №3, 14, 22, 28 и 41. Заменить блюдо или ингредиенты организация сможет только после согласования с руководством школы. Качество продуктов должно соответствовать требованиям ГОСТ и СанПиН. За чистоту в пищеблоке также отвечает поставщик.

В настоящее время размещено еще 7 лотов на организацию школьного питания стоимостью 214 млн рублей. В каждом - от 4 до 7 заказчиков, то есть школ города. Результаты торгов объявят в начале августа. Напомним, что контракты с компаниями заключат на один учебный год.