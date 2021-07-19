Во вторник 14 улиц Липецка останутся без холодной воды

Во вторник, 20 июля, в некоторых районах Липецка отключат электроэнергию и воду. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улицы Титова 6/1-3, а также частного сектора: улицы Цемзаводская, Скороходова.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по адресам: улицы Неделина, 59, 61, 63; Литаврина, 8; Октябрьская, 30, 32, 49, 28, 51; Первомайская, 3, 35а; Луговая, 3; 40 лет Октября, 1а.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Бескрайняя, Днепровская, Донецкая, Черноземная, Товарищеская, Аэродромная, 40 лет ВЛКСМ, Луговая.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Ее также могут привезти по заявкам. Более подробная информация об этом в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.