В среду 6 улиц Липецка останутся без света, 11 - без холодной воды

В среду, 21 июля, некоторые липчане останутся без света или воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера свет отключат по улицам Космонавтов, 64/1, 64/2, 66; Циолковского, 14/1, 14/2, а также в частном секторе по улицам Стасова, Белорусская, Арсеньева, переулок Космический. С 10 утра до 3 часов дня электроэнергии не будет в поселке Матырский и Дачный.

Жители Сырского Рудника останутся без горячей воды. С 9 утра до 5 часов вечера ее отключат по адресам: улицы Юношеская, 11, 14, 18; Ударников, 5; Геологическая, 7; Металлистов, 4, 4а-в.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Звёздная, 1, 1а-г, 1а/1, 2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4; Космонавтов, 37, 37/б, 37/2-5, 37/7, 39/2-5; 41, 41/1, 41/2, 100, 102, 104, 106. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Полунина, Красивая, Ануфриева, Знаменского, Басинского, Граничная, Дальняя, Барабанщикова, Бахаева.

Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.