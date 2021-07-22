В этом году в Липецкой области у 85 человек выявили туберкулез

Липчанам напоминают, делать флюорографию нужно не реже 1 раза в год Фото: Юлия КЛЮЕВА

За полгода в Липецкой области у 85 человек впервые выявили туберкулез. Из них 74 - постоянно проживающие в регионе. Еще 6 - иностранцы и иногородние граждане. По данным пресс-службы областного Роспотребнадзора, отмечается снижение заболеваемости туберкулезом - на 26,1%. Среди детей и подростков таких случаев не выявлено.

В регионе согласно постановлению Главного санитарного врача, проходить флюорографию следует не реже 1 раза в год, чтобы обследоваться на туберкулез. Для детей действует метод туберкулинодиагностики. Данные мероприятия можно пройти бесплатно в поликлинике по месту медобслуживания.

За 6 месяцев этого года флюорографию сделали 32% липчан. В рамках обследования выявили 41 больного. В 2019 году показатель охвата населения был выше - 38,5%. А в 2018 - 39,7%. Доля выявленных лиц с туберкулезом составила 73,2% и 75,2% соответственно.