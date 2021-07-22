В пятницу 3 улицы Липецка останутся без воды, а частный сектор - без света

В пятницу, 23 июля, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до полудня без электроэнергии останется частный сектор: улицы Чехова, Воронежская, Седова, Лазо, Песчаная, Гвардейская, 3-го Сентября, Красина, 1-Воронежская, 2-Воронежская, Степная, Донская, Станиславского, Волгоградская.

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет у жителей улицы 9 Января в частном секторе.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Доватора, 3а, 3б; Теперика, 7, 7а; переулку Учебный, 2, 4, 6, 8.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", после включения вода может быть мутной какое-то время. Подвоз воды - по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.