Поездка в соседнее село на угнанной машине под Липецком закончилась полицейской погоней и ДТП

Воплощение в жизнь сюжета песни «На дискотеку» в Липецкой области закончилось плачевно. Все произошло в Усманском районе в середине июля, когда дежурившим на трассе автоинспекторам поступил сигнал об угоне «Нивы Шевроле». Экипаж ДПС выехал на поиски, оперативно приметил угнанный внедорожник и потребовал остановиться. Но водитель только сильнее вжал педаль акселератора.

Завязалась погоня, в ходе которой беглец не справился с управлением и «Нива» перевернулась. Благо обошлось без серьезных травм, даже помощь врачей не потребовалась. За рулем оказался 17-летний парень, причем пьяный, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Позже полиция узнала и предысторию пьяного вояжа. Выяснилось, что подросток пришел домой нетрезвым, из-за чего поругался с родителями. После скандала парень угнал из гаража родительский внедорожник и отправился в соседнее село на дискотеку.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в отношении подростка возбудили административное дело по части 3 статьи 12.8 КоАП – вождение в нетрезвом виде. А также уголовное дело по 166 статье УК – угон. За это парню грозит до 5 лет.