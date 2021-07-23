Банк Уралсиб вошел в Топ-10 доходных вкладов для премиальных клиентов

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В число лучших предложений вошли сразу два продукта Уралсиба – вклады «Доход. Статус» и «Доход. Приоритет».

В исследование включены вклады банков из Топ-30 по объему портфеля депозитов. Сумма вклада — 5 млн, срок – 1 год.

При составлении рейтинга учитывались только предложения для премиального сегмента, депозиты с одинаковыми процентными ставками для массового и премиального сегментов в выборку не попали. Продукты в рейтинге ранжированы по величине самых высоких номинальных ставок по указанным продуктам.

Получить подробную информацию по продуктам для премиальных клиентов можно в офисах банка с премиальным обслуживанием, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Рейтинг опубликован 16.07.2021 г.

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