В Липецке автобусы №347 станут ходить чаще

Со следующей недели в Липецке изменится расписание маршрута №347. Как сообщили в пресс-службе мэрии, увеличат количество автобусов. В понедельник, 26 июля, на маршрут выйдут два дополнительных автобуса. Транспорт станет ходить чаще - интервалы движения сократятся в часы пик, а также увеличится продолжительность работы автобусов в вечернее время.

Подробную информацию о расписании движения автобусов областного центра можно узнать в диспетчерской по телефону 31-00-82. А время отправления транспорта от конечных остановок посмотреть на официальных сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК".

Напомним, что в города у перекрестка улиц Советская и Пушкина ограничено движение. Там проводится ремонт теплотрассы.