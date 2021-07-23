В Липецке дороги залило кипятком Фото: принтскрин видео.

В эту пятницу, 23 июля, в Липецке произошла коммунальная авария. На участке теплотрассы у дома №29 по проспекту Победы случился порыв. Вода залила ближайшие улицы. Также подтопило участок у детского сада №78. В пресс-службе мэрии отметили, что учреждение работает в штатном режиме. Детей из корпусов, расположенных по уровню ниже места порыва, перевели в соседние здания.

Смотреть видеосюжет Коммунальная авария в Липецке: дороги у проспекта Победы залило кипятком

По данным пресс-службы липецкого филиала ПАО "Квадра", на месте уже работают специалисты. Они приступили к срочным восстановительным работам, чтобы устранить проблему как можно скорее.

Из-за порыва без горячей воды остались жители улиц Киевская 1, 34, 36, 41; Депутатская 52-57, 52а, 53а, 55а, 55б, 61, 61а, 63, 65, 61б, 78, 80, 81, 83, 94; Индустриальная 1-5, 3а, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42; Механизаторов 9, 11, 10а, 13, 13а, 17, 19, 19а, 19б; Айвазовского 7; Богдана Хмельницкого 1, 1а, 2а, 3, 3а, 4, 6, 10; Доватора 2, 2а/1, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9; Папина, 9, 11а, 13, 15, 17, 17б, 21/3; Юных Натуралистов, 1-3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; проспект Победы 22, 22а, 47, 47а, 51, 51/2, 51/3, 53, 55, 57, 59а, 61, 61б, 63а, 65а, 67а, 69а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 95, 96, 98, 98а, 100, 102.