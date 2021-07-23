Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП, в котором липчанка на БМВ протаранила машину с семьей

Региональная прокуратура взяла на контроль ход проверки обстоятельств аварии, которая произошла в минувшую среду, 21 июля, в районе ЛТЗ. Напомним, на улице Краснозаводская на огромной скорости черный БМВ протаранил "Сузуки". От удара машину отбросило на трамвайные пути.

В ДТП пострадали четверо - 28-летний водитель японского автомобиля, его 29-летняя пассажирка и 8-летний мальчик. Ребенок находится в реанимации. Также травмы получила 31-летняя женщина, которая находилась за рулем БМВ. Она была явно не в адекватном состоянии. Дама плясала, кому-то названивала и ругалась матом. Все это происходило, когда пострадавших забирали врачи скорой.

От медосвидетельствования липчанка отказалась. По данному факту проводят административное расследование.

- Прокуратура примет все необходимые меры для обеспечения полного и объективного выяснения обстоятельств случившегося и привлечения виновного лица к установленной законом ответственности, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.