В первом полугодии 115 липчан заключили брак с иностранцами

За 6 месяцев этого года липчане заключили 115 браков с иностранцами. В первом полугодии 2020 года показатель был намного ниже - 60 интернациональных семей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ТОП-3 стран по числу заключенных браков в Липецке вошли Таджикистан, Казахстан и Армения. Также жители областного центра выбирают избранников из Украины, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана. Немало браков с представителями Германии, Франции, Египта, Турции, Эфиопии, Испании, Голландии.

По словам начальника управления ЗАГС Галины Белкиной, в этом году количество свадеб резко выросло. Так, за 6 месяцев 2020 года поженились 980 пар, а 2021 года - 1456. Вверх пошла и рождаемость. Родилось 2 307 малышей, что на 509 больше, чем за тот же период прошлого года.

В пятерку самых популярных имен для мальчиков пошли Дмитрий, Егор, Елисей, Матвей и Лев. Для девочек - Варвара, Василиса, Анастасия, София, Мелания. Редкие имена среди мальчиков - Тихон, Богдан, Мирон. Среди девочек - Камилла, Моника, Николетта.