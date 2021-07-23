В субботу в Липецке +23 градуса и кратковременный дождь

В выходные в Липецке установится легкая прохлада. В субботу, 24 июля, ночью около 17 градусов тепла. Днем пасмурно. Воздух прогреется до +23 градусов. После полудня возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти в течение дня и составит 749 мм рт.ст.

В воскресенье, 25 июля, в областном центре ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, без осадков. Ночью еще немного похолодает - до 15 градусов выше ноля. В светлое время суток столбик термометра поднимется, как и днем ранее, до отметки +23 градуса. Ветер переменных направлений 4-6 м/с. Атмосферное давление снова начнет расти и составит 755 мм рт.ст.