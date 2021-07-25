Липецкая яхтсменка прошла две парусные гонки на Олимпиаде-2020

Екатерина Зюзина прошла первые две парусные гонки на Олимпиаде Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

Олимпийская яхтсменка из Липецка Екатерина Зюзина завершила две гонки первого дня парусного спорта в классе «Лазер-радиал» на Олимпиаде-2020. Яхта данного класса – это 60-килограммовая одноместная лодка с одним парусом. Конструкция позволяет легко вернуть ее в исходное положение после опрокидывания.

Олимпийские соревнования яхтсменок проходят у острова Эносима. В первой гонке, которая стартовала в 6.05 утра 25 июля липчанка финишировала на пятнадцатом месте. Отчет о гонке 1 можно увидеть на сайте МОК. Вторая гонка началась почти на час позже запланированного. Первой финишировала спортсменка из Германии. Итоговая позиция Екатерины Зюзиной на второй гонке – 31. По итогу двух гонок у российской спортсменки 22 место.

Во второй день, 26 июля, старт третьей гонки запланирован на в 8.35 по московскому времени.

Отметим, что в парусном спорте очень многое зависит от климатических факторов, таких как высота волн, сила приливов, сила и направление ветра. От спортсменов требуется выносливость, ловкость и умение быстро ориентироваться в зависимости от перемены погоды.