Кто из липчан останется без холодной воды 26 июля

В понедельник, 26 июля, рабочие будут устранять утечку на водоводе Д-100 мм по адресу: Ковалева, 107е. Поэтому с 09:00 до 20:00 некоторым потребителям отключат холодную воду. Ограничения коснутся жителей домов: ул. Ковалева, 107а (кот. Тройка-Л), ул. Свердлова, ул. Грибоедова, ул. Радищева, ул. Сурикова, ул. Куйбышева, ул. Добролюбова, ул. Пархоменко, ул. Патриса Лумумбы, ул. Сафонова, ул. Вильямса, ул. Ковалева, ул. Репина, ул. Дружбы, ул. Свободный Сокол, ул. Гражданская, ул. Восточная, ул. Производственная, ул. Демократическая.

В этот же день специалисты отремонтируют водовод Д-150 мм на пр. Универсальном, 2а. Из-за чего с 10 утра до восьми часов вечера воду отключат по адресам: пр. Универсальный, 2, 2а, 2ж, 4, 4к, 4/1, 3, 3а, 3в; пр. Поперечный, 2, 3б.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.